INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemudi Ojol Ditendang Debt Collector di Bekasi, Polisi: Orang Melawan Hukum Pasti Kami Tindak Tegas!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |07:57 WIB
Pengemudi Ojol Ditendang Debt Collector di Bekasi, Polisi: Orang Melawan Hukum Pasti Kami Tindak Tegas!
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Seorang driver ojek online viral di Jatiasih, Kota Bekasi karena terekam tengah diserang sosok yang diduga sebagai debt collector. Kini polisi memburu kedua belah pihak.

"Kasus diduga debt collector yang terjadi di Jatiasih itu tim dari Jatanras Polres Metro Bekasi Kota sedang penyelidikan pelaku yang melakukan tendangan kepada korban," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus, Sabtu (13/7/2024).

Selain pelaku, polisi juga akan hendak mencari korban. Ia menyebut hal itu diperlukan demi proses penyelidikan.

"(Korban) masih dalam pencarian dan juga pelakunya," tambah dia.

Firdaus menyebut pihaknya serius dalam menangani kasus yang meresahkan publik. Ia pun memastikan akan melakukan tindakan tegas apabila peristiwa itu terbukti merupakan tindak pidana.

"Pastinya yang melawan hukum dalam hal ini melakukan kegiatan atau melakukan tindak pidana pasti akan kami tindak tegas," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
