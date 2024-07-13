Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Resahkan Warga Depok, Ibu dan 2 Anak Pengemis Gadungan Diamankan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |08:39 WIB
Resahkan Warga Depok, Ibu dan 2 Anak Pengemis Gadungan Diamankan
Pengemis di Depok diamankan petugas (foto: dok ist)
A
A
A

DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok mengamankan seorang ibu dan dua orang anak yang merupakan pengemis gadungan di u-turn atau putaran Jalan Ir. Juanda, Sukmajaya, Depok pada Jumat (12/7).

Plh. Kasatpol PP Kota Depok, Ahmad Ubaidillah mengatakan pengamanan merupakan tindak lanjut perintah pimpinan berdasarkan laporan masyarakat, Satpol PP Kota Depok dipimpin kasi Tranmastibum.

"Awalnya kami menerima aduan keresahan masyarakat melalui Hotline WA Satpol PP Kota Depok terkait adanya dugaan pengemis gadungan yang beroperasi diputaran Jl. Ir. Juanda, oleh karena itu saya memerintahkan kasi Tranmastibum untuk melakukan pengawasan sesuai aturan yang berlaku," kata Ubaidillah dalam keteranganya dikutip, Sabtu (13/7/2024).

Sementara itu, berdasarkan keterangan warga sekitar, saat beroperasi mereka menggunakan pakaian muslim serta pakaian lusuh untuk mendapatkan belas kasih para pengendara, kemudian warga sekitar meminta rekaman cctv dari pemilik toko yang halamannya digunakan untuk parkir kendaraan (NMAX) & mengganti pakaian untuk barang bukti pelaporan.

"Kami melakukan pengawasan sudah kurang lebih 1 minggu dan Alhamdulillah berhasil kami amankan hari ini," ucap Kasi Tranmastibum R. Agus Mohammad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176088//ragunan-bwYj_large.jpg
Ragunan Buka hingga Malam, CCTV Ditambah dan Satpol PP Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174092//kasus_penganiayaan-pIBA_large.jpg
Ngaku Anggota BIN, Pria Ini Diamuk Massa hingga Mobilnya Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171458//mendagri-ZyBL_large.jpg
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Humanis dalam Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/338/3158134//virak-430y_large.jpg
Pasca-viral, Jukir Liar Patok Tarif Fantastis di Bundaran HI Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155671//kawanan_begal_bacok_nakes-kA7b_large.jpg
Brutal! Kawanan Begal Bacok Nakes hingga Tangannya Nyaris Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154526//arya-aQ3I_large.jpg
Banyak Terima Curhat dan Viral, Bima Arya: Damkar Depok Fokus Sesuai Kapasitasnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement