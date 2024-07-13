Resahkan Warga Depok, Ibu dan 2 Anak Pengemis Gadungan Diamankan

DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok mengamankan seorang ibu dan dua orang anak yang merupakan pengemis gadungan di u-turn atau putaran Jalan Ir. Juanda, Sukmajaya, Depok pada Jumat (12/7).

Plh. Kasatpol PP Kota Depok, Ahmad Ubaidillah mengatakan pengamanan merupakan tindak lanjut perintah pimpinan berdasarkan laporan masyarakat, Satpol PP Kota Depok dipimpin kasi Tranmastibum.

"Awalnya kami menerima aduan keresahan masyarakat melalui Hotline WA Satpol PP Kota Depok terkait adanya dugaan pengemis gadungan yang beroperasi diputaran Jl. Ir. Juanda, oleh karena itu saya memerintahkan kasi Tranmastibum untuk melakukan pengawasan sesuai aturan yang berlaku," kata Ubaidillah dalam keteranganya dikutip, Sabtu (13/7/2024).

Sementara itu, berdasarkan keterangan warga sekitar, saat beroperasi mereka menggunakan pakaian muslim serta pakaian lusuh untuk mendapatkan belas kasih para pengendara, kemudian warga sekitar meminta rekaman cctv dari pemilik toko yang halamannya digunakan untuk parkir kendaraan (NMAX) & mengganti pakaian untuk barang bukti pelaporan.

"Kami melakukan pengawasan sudah kurang lebih 1 minggu dan Alhamdulillah berhasil kami amankan hari ini," ucap Kasi Tranmastibum R. Agus Mohammad.