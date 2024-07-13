Masuk Bursa Pilgub Jakarta 2024, Heru Budi: Saya Masih Fokus Kerja, Calon Lain Namanya Cukup Baik

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono enggan mengambil pusing terkait namanya masuk ke dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 mendatang. Ia mengaku masih fokus bekerja melayani masyarakat Jakarta dan mengatasi sejumlah persoalan.

"Saya masih fokus kerja," kata Heru kepada wartawan di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Heru menilai sejumlah nama yang muncul dan masuk dalam bursa Pilgub Jakarta cukup baik. Kendati demikian, Ia menyerahkan semuanya kepada masyarakat yang nantinya akan menilai.

"Calon-calon yang maju sekarang namanya cukup baik. Yang menilai masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, sejumlah nama potensial digadang-gadang masuk bursa Pilgub Jakarta 2024 mulai dari petahana Eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan; Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; Ridwan Kamil; Kaesang Pangarep; dan lainnya. Sejauh ini baru PKS yang menyatakan sikap mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman.

(Awaludin)