Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Asrama Polsek Balaraja Terbakar, Sejumlah Mobil Pemadam Dikerahkan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |10:14 WIB
Asrama Polsek Balaraja Terbakar, Sejumlah Mobil Pemadam Dikerahkan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

TANGERANG - Kebakaran hebat melanda asrama kepolisian sektor (Polsek) Balaraja, Polresta Tangerang di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (13/7/2024).

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 04.57 WIB, Si Jago Merah mengamuk dan menghanguskan seluruh bangunan asrama pihak kepolisian sektor Balaraja.

BPBD Kabupaten Tangerang yang mendapat laporan bergegas mengerahkan empat unit armada pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi.

"Empat unit damkar dikerahkan untuk evakuasi," kata anggota BPBD Kabupaten Tangerang, Bang Ben saat dihubungi.

Menurut Bang Ben, pihaknya menerima ada laporan kebakaran sekitar pukul 04.57 WIB. Tim langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan berhasil tiba di lokasi pada 05.10 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3178067//kebakaran_besar_di_bandara_dhaka_bangladesh-Tgl0_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan Kompleks Kargo Bandara Dhaka, Kerugian Mencapai Jutaan Dolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641//kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623//kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424//kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177331//bengkel_mobil_terbakar-vy7P_large.jpg
Bengkel Mobil di Kembangan Terbakar, 15 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229//kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement