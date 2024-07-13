Asrama Polsek Balaraja Terbakar, Sejumlah Mobil Pemadam Dikerahkan

TANGERANG - Kebakaran hebat melanda asrama kepolisian sektor (Polsek) Balaraja, Polresta Tangerang di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (13/7/2024).

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 04.57 WIB, Si Jago Merah mengamuk dan menghanguskan seluruh bangunan asrama pihak kepolisian sektor Balaraja.

BPBD Kabupaten Tangerang yang mendapat laporan bergegas mengerahkan empat unit armada pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi.

"Empat unit damkar dikerahkan untuk evakuasi," kata anggota BPBD Kabupaten Tangerang, Bang Ben saat dihubungi.

Menurut Bang Ben, pihaknya menerima ada laporan kebakaran sekitar pukul 04.57 WIB. Tim langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan berhasil tiba di lokasi pada 05.10 WIB.