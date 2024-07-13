Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Simpan Sabu 99,62 Gram, Remaja di Depok Ditangkap Polisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |10:53 WIB
Simpan Sabu 99,62 Gram, Remaja di Depok Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
DEPOK - Seorang remaja pria berinisial REP diduga pengedar narkoba jenis sabu diciduk Tim Patrol Perintis Presisi (3P) Polres Metro Depok saat sedang melakukan patroli di wilayah Curug Agung, Tanah Baru, Beji, Kota Depok.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi mengatakan saat penangkapan didapati sembilan bungkus klip berisi sabu. Kemudian saat dilakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Mushola RT 7/5, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan ditemukan belasan bungkus lainnya dengan berat total keseluruhan 99,62 gram.

"Anggota Subnit II Unit II Satresnarkoba Polres Metro Depok saat piket fungsi mendapat penyerahan dari Tim Presisi yang di duga penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan nama inisial REP dengan barang bukti 9 bungkus klip bening yang berisi sabu," kata Made saat dikonfirmasi, Sabtu (13/7/2024).

"Kemudian Anggota Subnit II Unit II melakukan pengembangan ke kontrakan tersangka ditemukan 13 bungkus klip bening yang berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 99,62 gram," imbuhnya.

Made mengatakan, tersangka dan barang bukti diamankan di Satresnarkoba Polres Metro Depok.

"Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Metro Depok," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kasatresnarkoba Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan mengatakan jajarannya masih dalam upaya pengembangan kasus penangkapan pengedar sabu tersebut.

"Masih kita kembangin," ucap Nirwan.

Topik Artikel :
depok Pengedar Sabu sabu Narkoba
