Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Siswa Bawaan Tak Terdata, Oknum Ormas Ngamuk di SMPN 10 Tangsel

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |12:46 WIB
Gegara Siswa Bawaan Tak Terdata, Oknum Ormas Ngamuk di SMPN 10 Tangsel
SMPN 10 Tangsel (foto: MPI/Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Suasana daftar ulang di SMPN 10 Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), sempat terganggu dengan ulah oknum anggota Organisasi Masyarakat (ormas) yang berteriak nengamuk di halaman sekolah, Sabtu (13/07/24).

Anggota Ormas mengamuk lantaran calon siswa yang dibawanya tak terdata untuk daftar ulang. Mengenakan atribut salah satu Ormas, pria berwajah garang itu berteriak melontarkan kata-kata amarah.

"Tadi kejadian sekitar jam 9 pagi," ungkap Sekuriti SMPN 10, Khoir, di lokasi.

Tak ingin kegaduhan meluas, pihak sekolah menghubungi Babinsa TNI agar segera merapat ke lokasi. Amuk oknum Ormas itu pun berhasil diredakan setelah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177051//penyekapan-aFAj_large.jpg
Detik-Detik Menegangkan Pembebasan Korban Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944//penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3175990//viral-TIuJ_large.jpg
Duh! Gedung Menara Pandang di Tangsel Kotor Terbengkalai, Sempat Digadang Jadi Ikon Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175135//viral-B8ci_large.jpg
2 Sekolah Internasional di Tangsel Dapat Ancaman Bom, Gegana Brimob Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172420//viral-U8qh_large.jpg
Siswa SDN di Tangsel Nekat Gelantungan di Lantai 3, Kesal Gegara Tugas Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192//pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement