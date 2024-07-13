Gegara Siswa Bawaan Tak Terdata, Oknum Ormas Ngamuk di SMPN 10 Tangsel

TANGSEL - Suasana daftar ulang di SMPN 10 Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), sempat terganggu dengan ulah oknum anggota Organisasi Masyarakat (ormas) yang berteriak nengamuk di halaman sekolah, Sabtu (13/07/24).

Anggota Ormas mengamuk lantaran calon siswa yang dibawanya tak terdata untuk daftar ulang. Mengenakan atribut salah satu Ormas, pria berwajah garang itu berteriak melontarkan kata-kata amarah.

"Tadi kejadian sekitar jam 9 pagi," ungkap Sekuriti SMPN 10, Khoir, di lokasi.

Tak ingin kegaduhan meluas, pihak sekolah menghubungi Babinsa TNI agar segera merapat ke lokasi. Amuk oknum Ormas itu pun berhasil diredakan setelah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan.