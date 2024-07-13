Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabung Ukuran 100 Kg Meledak di Cisarua, 3 Orang Luka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |16:29 WIB
Tabung Ukuran 100 Kg Meledak di Cisarua, 3 Orang Luka
A
A
A

BOGOR - Tabung ukuran 100 kilogram di sebuah villa di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor meledak. Tiga orang terluka dalam kejadian ini.

Kapolsek Cisarua Kompol Eddy mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 12 Juli 2024 sore. Berawal ketika pekerja villa sedang mengganti tabung gas.

"Diduga, tabung gas mengalami kebocoran dan karena berada di dekat mesin pemanas kolam. Percikan api dari mesin tersebut menyambar gas yang bocor menyebabkan ledakan," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Posisi tabung gas tersebut berada di sebuah ruangan berbeda dari bangunan villa. Namun, berdasarkan saksi mata ledakan tersebut sempat membuat panik orang yang berada di sekitar villa.

"Jadi gas itu ada di luar villa. Dia ada ruangan sendiri, antara vila dan ruangan (penyimpanan) gas itu ada jarak. Gak ada korban (wisatawan)," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
