Pulang Ngaji, Pria Paruh Baya di Ciomas Bogor Jadi Korban Begal dan Kena Bacok Cerulit

BOGOR - Pria paruh baya Ahmad Torpilain (41), mengalami luka-luka usai menjadi korban begal motor di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan memburu pelaku.

Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 00.30 WIB dini hari tadi. Awalnya, korban mengendarai motor sedang dalam perjalanan pulang dari pengajian.

"Korban dipepet dua laki-laki tidak dikenal mengendarai motor," kata Iwan dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Salah satu pelaku diketahui membawa senjata tajam jenis celurit. Ketika korban menolak berhenti, salah satu pelaku menyabetkan celurit tersebut ke arah korban dan mengenai bagian dada kanan.

"Korban luka terbuka sepanjang 15 sentimeter yang memerlukan 15 jahitan," jelasnya.

Pelaku berusaha merebut motor korban. Namun, aksi mereka terhenti ketika warga sekitar melihat kejadian tersebut dan membuat pelaku melarikan diri.

"Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti lain untuk segera menangkap para pelaku. Kami berharap masyarakat dapat memberikan informasi tambahan yang dapat membantu penyelidikan ini," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)