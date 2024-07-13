Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pulang Ngaji, Pria Paruh Baya di Ciomas Bogor Jadi Korban Begal dan Kena Bacok Cerulit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |17:05 WIB
Pulang Ngaji, Pria Paruh Baya di Ciomas Bogor Jadi Korban Begal dan Kena Bacok Cerulit
A
A
A

BOGOR - Pria paruh baya Ahmad Torpilain (41), mengalami luka-luka usai menjadi korban begal motor di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan memburu pelaku.

Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 00.30 WIB dini hari tadi. Awalnya, korban mengendarai motor sedang dalam perjalanan pulang dari pengajian.

"Korban dipepet dua laki-laki tidak dikenal mengendarai motor," kata Iwan dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Salah satu pelaku diketahui membawa senjata tajam jenis celurit. Ketika korban menolak berhenti, salah satu pelaku menyabetkan celurit tersebut ke arah korban dan mengenai bagian dada kanan.

"Korban luka terbuka sepanjang 15 sentimeter yang memerlukan 15 jahitan," jelasnya.

Pelaku berusaha merebut motor korban. Namun, aksi mereka terhenti ketika warga sekitar melihat kejadian tersebut dan membuat pelaku melarikan diri.

"Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti lain untuk segera menangkap para pelaku. Kami berharap masyarakat dapat memberikan informasi tambahan yang dapat membantu penyelidikan ini," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177801//ilustrasi-TRbh_large.jpg
Laporan Media: Pelaku Bobol Museum Louvre dengan Gergaji Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177798//museum_louvre-5L8W_large.jpg
BREAKING NEWS: Museum Louvre Dirampok, Pelaku Gondol 9 Perhiasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177385//mobil_listrik-Qx4y_large.jpg
Pencurian Kabel SPKLU Meningkat, Capai 900 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397//viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172638//ilustrasi-GHze_large.png
Panel Surya Ratusan Sekolah Pakistan Dicuri, Ribuan Siswa Alami Krisis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531//pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement