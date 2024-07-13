Tiga Kendaraan Kecelakaan di Jalan Raya Narogong Cileungsi, Satu Orang Tewas

BOGOR - Tiga kendaraan kecelakaan di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.26 WIB. Awalnya, motor Yamaha Nmax F 4380 TLH membonceng penumpang berbelok ke kanan keluar dari gang menuju jalur utama arah Cileungsi.

"Pada saat bersamaan terjadi benturan dengan motor Honda Vario B 4095 FIJ juga berboncengan yang sedang bergerak di jalur utama dari arah Cileungsi menuju kearah Klapanunggal," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Motor Yamaha Nmax terpental ke sebelah kiri jalan dan pengendaranya terpental ke kolong dump truk B 9359 TYX. Sedangkan, penumpangnya terlindas ban depan sebelah kiri dump truk yang dari arah Klapanunggal menuju kearah Cileungsi itu.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, pengendara motor Nmax mengalami luka berat sedangkan penumpangnya meninggal dunia. Di samping itu, pengendara dan penumpang Vario mengalami luka ringan.

"Korban meninggal dunia dan luka berat dibawa ke RS MH Thamrin Cileungsi. Korban luka ringan dibawa ke klinik," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)