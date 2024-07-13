Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiga Kendaraan Kecelakaan di Jalan Raya Narogong Cileungsi, Satu Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |15:41 WIB
Tiga Kendaraan Kecelakaan di Jalan Raya Narogong Cileungsi, Satu Orang Tewas
A
A
A

BOGOR - Tiga kendaraan kecelakaan di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 06.26 WIB. Awalnya, motor Yamaha Nmax F 4380 TLH membonceng penumpang berbelok ke kanan keluar dari gang menuju jalur utama arah Cileungsi.

"Pada saat bersamaan terjadi benturan dengan motor Honda Vario B 4095 FIJ juga berboncengan yang sedang bergerak di jalur utama dari arah Cileungsi menuju kearah Klapanunggal," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Motor Yamaha Nmax terpental ke sebelah kiri jalan dan pengendaranya terpental ke kolong dump truk B 9359 TYX. Sedangkan, penumpangnya terlindas ban depan sebelah kiri dump truk yang dari arah Klapanunggal menuju kearah Cileungsi itu.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, pengendara motor Nmax mengalami luka berat sedangkan penumpangnya meninggal dunia. Di samping itu, pengendara dan penumpang Vario mengalami luka ringan.

"Korban meninggal dunia dan luka berat dibawa ke RS MH Thamrin Cileungsi. Korban luka ringan dibawa ke klinik," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177913//kecelakaan-hlxZ_large.jpg
Transjakarta Tindak Tegas Pramudi Usai Kecelakaan di Halte Dukuh Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360//mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement