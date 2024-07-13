Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerebek Kampung Bahari, Polisi Temukan Narkoba hingga Drone Pengintai

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |18:31 WIB
Gerebek Kampung Bahari, Polisi Temukan Narkoba hingga Drone Pengintai
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Utara melakukan penggerebekan Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu pagi ini (13/7/2024) mulai sekira pukul 06.30 WIB. Aksi penggerebekan yang merupakan operasi Nila Jaya tersebut, dilakukan guna menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kampung tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan menjelaskan jajarannya yang berjumlah 200 personil berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Salah satu barang bukti yang diamankan, lanjut Gidion, berupa drone pengintai yang berlokasi di sebuah tempat penyimpanan berupa rumah tinggal.

"Anggota yang berjumlah 200 orang memeriksa setiap bagian dan tempat penyimpanan di rumah yang digerebek. Ada sebuah drone yang diamankan dari penggerebekan itu," jelas Gidion kepada wartawan, Sabtu (13/7/2024).

“Kami amankan drone, diduga kuat untuk mengawasi pergerakan anggota di lapangan. Atau lebih jelasnya mereka ini menjaga tempat maupun usahanya,” lanjut Gidion.

Gidion melanjutkan, polisi juga mengamankan CCTV beserta televisi yang diduga untuk memantau pergerakan anggota kepolisian. Kemudian, ada juga alat bong, timbangan hingga klip bekas pakai narkoba.

"Barang bukti atau barang yang bisa kita amankan, yang terkiat dengan peredaran narkoba, kami yakinkan bahwa barang yang kita lalukan penyitaan ini terkait langsung atau tidak langsung dengan peredaran narkoba," ungkap Gidion.

Lebih lanjut, jajarannya juga mengamankan paket besar sabu dengan berat bruto 103 gram, lalu 26 paket kecil sabu.

"Kemudian 12 timbangan digital, 2 televisi, empat unit decorder, satu unit laptop. Ini alat yang digunakan untuk memantau kalau terjadi penegakan hukum di wilayah tersebut," terang Gidion.

"Lalu 1 unit alat hitung uang, 11 alat hisab atau bong, 1 senapan angin, 4 air gun berikut gas CO2, 25 sajam, 1 unit drone, 1 kotak petasan, dan 3 alat hisab," lanjut dia.

Diketahui, Gidion juga menjelaskan dalam operasi penggerebekan tersebut, jajarannya menangkap 31 orang. Operasi yang dilakukan dalam rangka mensukseskan Operasi Nila Jaya 2024 tersebut, dilaksanakan dalam kurun waktu 3,5 jam.

Halaman:
1 2
      
