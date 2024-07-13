Aplikasi Depok Single Window Dibobol Hacker, Kominfo : Alhamdulillah Sudah Diperbaiki

DEPOK - Aplikasi Depok Single Window (DSW) dibobol hacker dengan pesan 'setop pengalihan isu, kami tetap kawal korupsi Rp271 triliun'. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Kota Depok, Manto mengatakan bahwa aplikasi yang diretas itu sudah selesai dipulihkan.

"Yang dihack itu salah satu menu. Alhamdulillah sudah diperbaiki, namun sekarang lagi dicari celah kerawanan di DSW, saya mohon maaf terkait insiden tersebut," kata Manto saat dikonfirmasi, Sabtu (13/7/2024).

BACA JUGA:

Aplikasi Depok Single Window atau DSW milik Pemerintah Kota Depok diretas hacker yang mengatasnamakan 'Garuda Security X Masyarakat Indonesia' tadi pagi.