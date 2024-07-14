Update Jumlah Pendaftar Capim-Dewas KPK: Pimpinan 160, Dewan Pengawas 121

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data terbaru jumlah pendaftar. Dari data terbaru, terlihat penambahan dibanding hari sebelumnya.

"Pimpinan 160, Dewas 121," kata Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh saat dihubungi wartawan, Minggu (14/7/2024).

Ia menjelaskan, data tersebut per Minggu, 14 Juli pukul 11.18 WIB. Dalam kurun waktu tersebut, total sudah terdapat 765 akun yang melakukan registrasi.

Jumlah tersebut tecatat ada penambahan dibandingkan dengan pada Sabtu, 13 Juli 2024. Di mana, kemarin tercatat untuk pendaftar Capim ada di angka 138 dan Dewas 104 per pukul 16.00 WIB.

Pendaftaran Capim dan Dewas Lembaga Antirasuah ini dibuka hingga 15 Juli 2024. Menurutnya, pendaftaran akan ditutup pada pukul 00.00 WIB di hari tersebut.

"Jam 12 malam (penutupan pendaftaran," ujarnya.

