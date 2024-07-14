Pansel Ungkap Ada Pihak Internal Ikut Daftar Capim KPK

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan internal lembaga antirasuah ada yang ikut mendaftarkan diri.

Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh membenarkan informasi tersebut. "Insyaallah yang capim ada, Insyaallah yang Dewas juga ada," kata Yusuf kepada Okezone, Minggu (14/7/2024).

Namun, Yusuf enggan membeberkan nama-nama dari internal KPK yang ikut mendaftar, baik capim maupun dewas. Kendati demikian, diketahui internal KPK yang mendaftar capim adalah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Menurutnya, ia sudah hampir rampung menyelesaikan proses pendaftaran.

"Benar daftar capim KPK. Ikhtiar. Prosesnya Senin tinggal upload, malah sudah selesai, semua sudah saya upload," kata Pahala, Minggu (14/7/2024).

Sekadar informasi, data per Minggu 14 Juli 2024 pukul 11.18 WIB, jumlah akun yang melakukan registrasi 765, mendaftar pimpinan 160 KPK dan Dewas KPK 121.

