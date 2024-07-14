Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pansel Ungkap Ada Pihak Internal Ikut Daftar Capim KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |13:30 WIB
Pansel Ungkap Ada Pihak Internal Ikut Daftar Capim KPK
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan internal lembaga antirasuah ada yang ikut mendaftarkan diri.

Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh membenarkan informasi tersebut. "Insyaallah yang capim ada, Insyaallah yang Dewas juga ada," kata Yusuf kepada Okezone, Minggu (14/7/2024).

Namun, Yusuf enggan membeberkan nama-nama dari internal KPK yang ikut mendaftar, baik capim maupun dewas. Kendati demikian, diketahui internal KPK yang mendaftar capim adalah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Menurutnya, ia sudah hampir rampung menyelesaikan proses pendaftaran.

"Benar daftar capim KPK. Ikhtiar. Prosesnya Senin tinggal upload, malah sudah selesai, semua sudah saya upload," kata Pahala, Minggu (14/7/2024).

Sekadar informasi, data per Minggu 14 Juli 2024 pukul 11.18 WIB, jumlah akun yang melakukan registrasi 765, mendaftar pimpinan 160 KPK dan Dewas KPK 121.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement