HOME NEWS NASIONAL

Peretasan Data PDN, 86 Layanan Berhasil Dipulihkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |13:36 WIB
Peretasan Data PDN, 86 Layanan Berhasil Dipulihkan
Ilustrasi Peretasan PDN/iStock
A
A
A

JAKARTA - Pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 masih terus dilakukan. Saat ini, sebanyak 86 layanan yang berasal dari 16 tenant telah pulih.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, upaya pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, dan partisipasi aktif dari semua tenant.

“Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live,” kata Hadi Minggu (14/7/2024).

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan selain dalam bentuk layanan perizinan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal.

“Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” ucapnya.

Saat ini, kata dia, tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik dengan secepat-cepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Selain itu, proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

Ia menuturkan, Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses “karantina”.

Halaman:
1 2
      
