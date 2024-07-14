Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paus Fransiskus Akan Temui Sejumlah Pemimpin Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |14:06 WIB
Paus Fransiskus Akan Temui Sejumlah Pemimpin Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September
Paus Fransiskus akan kunjungi Masjid Istiqlal (Foto: AFP)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia dari 3 hingga 6 September 2024. Salah satu agenda pentingnya adalah kunjungan ke Masjid Istiqlal pada 5 September 2024.

Juru bicara Masjid Istiqlal yang juga Kepala Bidang Riayah, Ismail Cawidu mengatakan Paus Fransiskus akan datang ke Masjid Istiqlal pukul 09.00 hingga 10.00 WIB.

"Ke Istiqlal itu baru dapat jadwal tanggal 5 September dari pukul 09.00 sampai pukul 10 WB. Hanya 1 jam. Dia berangkat dari kedutaan Vatikan dengan rombongan 150 orang 10 orang media selebihnya pendamping," kata Ismail saat dihubungi, Minggu (14/7/2024).

Kehadiran Paus Fransiskus, katanya, akan disambut dengan tarian anak-anak madrasah dan Istiqlal turut menyediakan tenda di depan Al Fattah yang mana berhadapan dengan katedral.

"Beliau akan memberikan sambutan didahului dengan sambutan dari imam besar. Kemudian setelah itu pembacaan deklarasi kemanusiaan foto-foto bersama dan pemberian cinderamata," ucapnya.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan bahwa ada sebanyak 350 orang yang hadir dalam acara tersebut, mulai dari para pemimpin dari berbagai agama hingga Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas.

"Para pemimpin agama dari Kristen, Katolik, Hindu, Budha Konghucu para tokoh-tokoh organisasi keagamaan dari ketua pimpinan MUI NU Muhammadiyah dan sebagainya. Menteri Agama kita undang di sana selaku ketua Badan pengelola Masjid Istiqlal jadi pertemuannya pertemuan pemimpin-pemimpin agama," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133651/presiden_prabowo_subianto-YZHq_large.jpg
Terkait Pemakaman Paus, Prabowo Titipkan Surat Pribadi untuk Pemerintah Vatikan Lewat Utusan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133548/jokowi-RVeO_large.jpg
Diutus Prabowo, Jokowi Berangkat ke Vatikan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132930/paus_fransiskus_berkunjung_ke_indonesia-Wh4X_large.jpg
Uskup Agung Jakarta : Paus Fransiskus Bukan Sekadar Pemimpin Gereja Katolik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132841/menag_cium_paus_fransiskus-vrNw_large.jpg
Menag Kenang Momen Cium Kepala Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132791/paus-a5if_large.jpg
Paus Fransiskus Wafat, BKSAP DPR: Kita Kehilangan Sosok Pejuang Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/18/3132787/paus_fransiskus-ItNZ_large.jpeg
Nubuat Abad Ke-12 Ramalkan Pengganti Paus Fransiskus dan Datangnya Hari Kiamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement