Paus Fransiskus Akan Temui Sejumlah Pemimpin Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September

JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia dari 3 hingga 6 September 2024. Salah satu agenda pentingnya adalah kunjungan ke Masjid Istiqlal pada 5 September 2024.

Juru bicara Masjid Istiqlal yang juga Kepala Bidang Riayah, Ismail Cawidu mengatakan Paus Fransiskus akan datang ke Masjid Istiqlal pukul 09.00 hingga 10.00 WIB.

"Ke Istiqlal itu baru dapat jadwal tanggal 5 September dari pukul 09.00 sampai pukul 10 WB. Hanya 1 jam. Dia berangkat dari kedutaan Vatikan dengan rombongan 150 orang 10 orang media selebihnya pendamping," kata Ismail saat dihubungi, Minggu (14/7/2024).

Kehadiran Paus Fransiskus, katanya, akan disambut dengan tarian anak-anak madrasah dan Istiqlal turut menyediakan tenda di depan Al Fattah yang mana berhadapan dengan katedral.

"Beliau akan memberikan sambutan didahului dengan sambutan dari imam besar. Kemudian setelah itu pembacaan deklarasi kemanusiaan foto-foto bersama dan pemberian cinderamata," ucapnya.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan bahwa ada sebanyak 350 orang yang hadir dalam acara tersebut, mulai dari para pemimpin dari berbagai agama hingga Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas.

"Para pemimpin agama dari Kristen, Katolik, Hindu, Budha Konghucu para tokoh-tokoh organisasi keagamaan dari ketua pimpinan MUI NU Muhammadiyah dan sebagainya. Menteri Agama kita undang di sana selaku ketua Badan pengelola Masjid Istiqlal jadi pertemuannya pertemuan pemimpin-pemimpin agama," ucapnya.