HOME NEWS NASIONAL

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Daftar Calon Pimpinan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |14:38 WIB
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Daftar Calon Pimpinan
Pahala Nainggolan (Foto: Antara)
A
A
A

 

JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mendaftar untuk menjadi calon pimpinan lembaga antirasuah periode 2024 - 2029. Pahala sudah hampir rampung menyelesaikan proses pendaftaran.

"Benar daftar capim KPK. Ikhtiar. Prosesnya senin tinggal upload malah udah selesai, semua sudah saya upload," kata Pahala kepada Okezone, Minggu (14/7/2024).

Pahala sebelumnya juga sempat mengajak orang-orang berintegritas, berkapasitas, dan berkapabilitas untuk ikut mendaftar sebagai capim KPK periode 2024 - 2029. Menurutnya, KPK saat ini butuh pemimpin yang memiliki syarat tersebut.

"Bahwa korupsilah problem yang paling mengelayuti kita dan KPK salah satu kelembagaan yang didesain khusus mempercepat pemberantasannya," ungkap Pahala.

Pahala mewakili insan KPK yang mendaftar menjadi capim menerangkan bahwa lembaga antirasuah saat ini perlu sosok yang berani dan lebih cepat memberantas korupsi. Ia meminta orang yang vokal terhadap pemberantasan korupsi ikut daftar sebagai capim KPK.

