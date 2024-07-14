Indonesia Kutuk Keras Serangan Israel ke Kamp Pengungsi Al-Mawasi Gaza

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Al- Mawasi di Gaza Selatan, Palestina.

"Indonesia mengutuk keras kebiadaban dan pembantaian Israel yang berulang dan kini kembali terjadi di Al-Mawasi, Khan Younis, Gaza Selatan,"dikutip dalam akun X atau Twitternya @Kemlu_RI, Minggu (14/7/2024).

Menurutnya, serangan tersebut semakin menunjukkan terus berlangsungnya berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

Oleh karena itu, Indonesia kembali mendesak dunia internasional untuk mengambil langkah tegas atas tindakan Israel.

"Indonesia mendesak dunia internasional mengambil langkah nyata untuk meminta pertanggungjawaban Israel. Hukum internasional berlaku untuk semua negara, tanpa kecuali," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )