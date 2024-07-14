Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Kunjungan Paus Fransiskus, Kemenag Jalin Koordinasi dengan Wilayah Perbatasan

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |15:52 WIB
Jelang Kunjungan Paus Fransiskus, Kemenag Jalin Koordinasi dengan Wilayah Perbatasan
Paus Fransiskus. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada awal 3 September 2024. Dari Indonesia, Paus Fransiskus akan menuju Timor Leste pada 9 - 11 September 2024.

Hal itu menggugah animo masyarakat Katolik di perbatasan Indonesia - Timor Leste untuk bergerak melintasi negara demi menjumpai pimpinan tertinggi umat Katolik dunia. 

Uskup Keuskupan Atambua Mgr. Dominikus Saku mengatakan, Keuskupan Atambua telah melakukan sosialisasi pendaftaran umat Keuskupan Atambua untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Jakarta, namun belum ada yang mendaftar.

"Kami menduga kebanyakan umat akan lebih memilih pergi ke Timor Leste. Kami berkomunikasi dengan para uskup di Timor Leste sebagai keuskupan tetangga. Dari hasil komunikasi tersebut, kita diperkenankan untuk mengikutsertakan jumlah umat 10 ribu untuk ziarah iman saat kunjungan Paus ke Timor Leste,” ungkap Uskup Dominikus dikutip dalam laman resmi Kemenag, Minggu (14/7/2024).

Hal ini menjadi perhatian Ditjen Bimas Katolik, Kementerian Agama. Dirjen Bimas Katolik Suparman menegaskan, animo umat yang akan bergerak atau yang akan melakukan ziarah ke Timor Leste saat kunjungan Bapa Suci Paus Fransiskus ke Timor Leste harus dilayani dengan baik.

