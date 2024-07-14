Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Simpatisan SYL Aniaya Wartawan, Dewan Pers Minta Aparat Keamanan Jaga Keselamatan Jurnalis

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |16:08 WIB
Simpatisan SYL Aniaya Wartawan, Dewan Pers Minta Aparat Keamanan Jaga Keselamatan Jurnalis
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (Foto: MPI)
JAKARTA - Tindakan kekerasan yang dialami wartawan usai persidangan pembacaan vonis eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL, oleh seorang terduga simpatisan menjadi sorotan.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pun meminta agar ada pengamanan terhadap keselamatan jurnalis saat melakukan pemberitaan.

"Pada lembaga-lembaga pelayanan publik seperti pengadilan itu sebaiknya ya dimitigasi adanya aparat keamanan untuk menjaga keselamatan dan perlindungan pada kawan-kawan," kata Ninik kepada wartawan, Sabtu (13/7/2024).

Ninik menegaskan, harus ada ruang bebas bagi wartawan untuk mendapatkan informasi sesuai fakta di lapangan, dan kebebasan untuk bertanya pada pihak-pihak yang diperlukan.

"Terutama kawan jurnalis yang seringkali tidak ada ruang ya untuk bebas meminta informasi kepada pihak-pihak yang diperlukan," ucapnya.

