Cak Imin: Kita Konsisten Amalkan Ajaran Pendiri PKB!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah II yang diikuti oleh seluruh Caleg PKB terpilih di Pemilu 2024 seluruh Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya bersyukur bertemu pemimpin PKB hari ini dan di masa yang akan datang. Pemimpin PKB penting dan strategis bukan hanya buat PKB, karena ketika bicara soal pemimpin PKB maka tentu mereka harus lengkap dan ikut serta memimpin bangsa," ujarnya, Minggu (14/7/2024).

BACA JUGA: PKB Usulkan Nagita Slavina Jadi Pendamping Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Cak Imin -- panggilan akrabnya-- menyatakan jika PKB adalah partai dengan biaya termurah saat kontestasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024.

"Saya yakin PKB adalah partai dengan biaya termurah di Pileg 2024. Kenapa? Karena kita konsisten dan bisa membaca realitas yang tumbuh di masyarakat, sehingga kita bisa mencapai titik ini," katanya.

BACA JUGA: PKB Resmi Usung Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menyebut konsistensi sebagaimana diamanatkan para pendiri PKB mutlak harus dipertahankan dan diamalkan oleh seluruh Pemimpin PKB.

"Hari ini kita eksis karena kita konsisten mengamalkan ajaran para pendiri PKB dalam mengelola kehidupan, terutama kehidupan politik. Semua ajaran beliau-beliau kita amalkan di Pemilu 2024. Setidaknya kita sudah melaksanakan fardu kifayah perjuangan politik," tutur Cak Imin.

"Insya Allah kalau itu (konsistensi) kita pertahankan, semahal apapun peta politik, semiskin apapun kita dalam pertempuran politik, kita akan tetap eksis dalam mewujudkan kemanfaatan bagi umat dan masyarakat," tutup Cak Imin.