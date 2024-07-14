Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKB Tetap Mengabdi untuk Nahdliyin Usai Pemilu 2024

Ricko Setya Bayu Pradana Junior , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |16:31 WIB
PKB Tetap Mengabdi untuk Nahdliyin Usai Pemilu 2024
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, Pemilu 2024 telah membawa PKB menjadi partai yang membawa harapan baru dan kekuatannya diakui oleh semua pihak.

"Alhamdulillah 2024 PKB menjadi partai yang membawa harapan baru, dan diakui oleh semua pihak sebagai partai yang kuat," ujarnya saat membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah II di Ungaran, Semarang, Minggu (14/7/2024).

Cak Imin -- panggilan akrabnya—mengatakan, jangkauan konstituen PKB saat ini semakin luas berkat konsistensi serta upaya adaptasi terhadap fenomena disrupsi atau perubahan di berbagai lini.

Menurutnya, pada Pemilu 2019 PKB dipilih oleh masyarakat lapis bawah atau grassroot, tapi pada Pemilu 2024 kalangan elit pun turut memilih PKB.

"PKB 2024 dipilih bukan saja oleh grassroot, tapi juga kalangan elit. Berbeda dengan tahun 2019 grass root semua yang milih. Ruang pemilih PKB sudah bergeser dalam strata kualitas hidup masyarakat. Itu artinya sebuab kemajuan yang harus disyukuri oleh PKB," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia mendorong seluruh Pemimpin PKB untuk mampu membaca cara pandang perubahan di setiap lini. "Kita tidak boleh lengah, harus mengerti dalam berselancar menapaki perubahan ini," ujarnya.

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) ini juga memastikan, jika PKB akan terus mengabdikan diri kepada Nahdlatul Ulama (NU).

Halaman: 1 2
1 2
      
