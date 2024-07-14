Jokowi Doakan Donald Trump Lekas Sembuh Usai Insiden Penembakan saat Kampanye

JAKARTA - Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ditembak pria bersenjata saat kampanye untuk Pemilihan Presiden AS di Pennsylvania pada hari Sabtu waktu Amerika. Presiden Jokowi pun berdoa untuk kesembuhan Donald Trump usai menjadi korban penembakan.

“Doa saya bagi kesembuhannya dan semua orang yang menjadi korban pada insiden ini,” tulis Jokowi melalui akun X-nya @jokowi, Minggu (14/7/2024).

Jokowi mengaku terkejut dan sedih atas peristiwa penembakan terhadap Donald Trump tersebut. Ia pun mengecam atas aksi penembakan tersebut. Kepala Negara menilai, kekerasan tidak dapat dibenarkan di dalam kehidupan berdemokrasi.

“Segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan di dalam kehidupan berdemokrasi di seluruh dunia,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ditembak pria bersenjata saat kampanye untuk pemilihan presiden (pilpres) di Pennsylvania pada hari Sabtu waktu Amerika.

Tim kampanye Trump mengatakan calon presiden (capres) Partai Republik itu baik-baik saja. Secret Service juga mengatakan Donald Trump aman.

Darah terlihat keluar dari telinga Trump setelah penembakan, namun dia dilarikan keluar panggung oleh para agen Secret Service.

“Secret Service telah menerapkan langkah-langkah perlindungan dan mantan Presiden aman. Ini sekarang merupakan penyelidikan aktif Secret Sevice dan informasi lebih lanjut akan dirilis jika tersedia,” bunyi pernyataan layanan tersebut, seperti dikutip AFP, Minggu (14/7/2024).