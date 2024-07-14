Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jangan Lewatkan Wawancara Eksklusif Abraham Silaban bersama Saksi Kunci Pembunuhan Vina Cirebon "RT Pasren Akhirnya Bicara" di AB+ Besok Malam Pukul 20.00 WIB hanya di iNews

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |20:34 WIB
Jangan Lewatkan Wawancara Eksklusif Abraham Silaban bersama Saksi Kunci Pembunuhan Vina Cirebon
Foto: iNews TV
JAKARTA - Kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang telah mengguncang masyarakat akhirnya mendapatkan titik terang. Dalam episode terbaru program AB+ yang dipandu oleh Abraham Silaban, secara eksklusif mendatangi dan mewawancarai Abdul Pasren atau yang lebih dikenal RT Pasren, tokoh yang selama ini memilih untuk bungkam, akhirnya memutuskan untuk angkat bicara.

Dalam wawancara eksklusif tersebut RT Pasren juga mengungkap beberapa fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menghilang seperti apa yang diberitakan selama ini. Ia memberikan informasi tentang alibi-alibi yang selama ini dianggap kuat oleh pihak penyelidik, namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata banyak kejanggalan. Selain itu, ia juga memberikan pandangannya tentang motif yang mungkin melatarbelakangi pembunuhan Vina.

Kemampuan Abraham Silaban dalam menggali informasi dengan cerdas dan mendalam membuat wawancara ini menjadi sangat dinamis dan penuh dengan kejutan. Abraham bersama tim tidak hanya fokus pada apa yang diungkap oleh RT Pasren, tetapi juga menantang narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang membuka lebih banyak lapisan dari kasus ini. Penasaran bagaimana wawancara eksklusif tim AB+ bersama RT Pasren?

Saksikan selengkapnya liputan EKSKLUSIF Abraham Silaban di AB+ “Akhirnya RT Pasren Bicara”, menggali informasi dengan cerdas dan mendalam serta mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber terpercaya. Besok malam pukul 20.00 WIB, Eksklusif hanya di iNews.

(Fakhrizal Fakhri )

      
