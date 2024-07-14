Yuk Cek Arah Kiblat, Besok Matahari Melintas Tepat di Atas Kakbah

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI mengimbau umat Muslim Indonesia untuk mengecek arah kiblat pada Senin dan Selasa pada 15-16 Juli 2024. Hal tersebut seiring adanya fenomena Istiwa A’zam atau matahari melintas di atas Kakbah.

Sehingga, pada momen tersebut bayang-bayang suatu benda yang berdiri tegak lurus akan mengarah membelakangi arah kiblat.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag, Adib mengatakan, berdasarkan tinjauan astronomi ilmu falak, terdapat sejumlah teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi arah kiblat. Teknik tersebut di antaranya menggunakan kompas, theodolite, serta fenomena posisi matahari melintasi tepat di atas Kakbah atau Istiwa A'zam.

"Peristiwa Istiwa A'zam atau Rashdul Kiblat akan terjadi pada hari Senin dan Selasa, 15 dan 16 Juli 2024 bertepatan dengan 9 dan 10 Muharam 1446 H pada pukul 16:27 WIB atau 17:27 WITA. Saat itu, matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah," kata Adib dikutip dalam laman resmi Kemenag, Minggu (14/7/2024).

Adib mengungkapkan, fenomena tersebut menjadi momentum bagi umat Muslim dapat melakukan pengukuran atau kalibrasi arah kiblat tanpa menggunakan alat atau keterampilan khusus.

“Di saat Istiwa’ A‘zam, siapa saja, tanpa perlu memiliki keahlian atau perangkat teknologi khusus, bisa ‘meluruskan’ arah kiblatnya sendiri,” ucap Adib. (Rif)