HOME NEWS NASIONAL

Dua Eks Pegawai Disebut Daftar Jadi Capim KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |21:53 WIB
Dua Eks Pegawai Disebut Daftar Jadi Capim KPK
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono dan Hotman Tambunan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinannya (capim) Lembaga Antirasuah. Keduanya merupakan pegawai KPK yang dikeluarkan karena dinilai tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pendaftaran dua orang yang dimaksud disebutkan Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha. 

"Seluruh anggota kami lebih dari (usia) 50 tahun pastinya kami minta untk mendaftar, Insya Allah dua orang yang lebih dari 50 tahun dan mendaftar, Pak Giri dan Bang Hotman," kata Praswad dalam diskusi publik 'Krisis Kepemimpinan di KPK, Masihkah Ada Asa?', di Cikini, Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Praswad juga menyebutkan sejatinya anggota IM57+ Institute lainnya punya niatan untuk mendaftarkan diri. Salah satunya Novel Baswedan yang juga dikeluarkan dari Insan KPK lantaran TWK. Namun, terhalang batas minimum usia pimpinan KPK 50 tahun.

Halaman:
1 2
      
