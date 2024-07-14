Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Judi Online di Jakbar Belajar Retas Situs Pemerintah Otodidak dan Lulusaan SMA

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |08:43 WIB
Pelaku Judi Online di Jakbar Belajar Retas Situs Pemerintah Otodidak dan Lulusaan SMA
Ilustrasi Judi Online/ist




JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat membongkar sindikat judi online yang bermarkas di salah satu unit di Apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Polisi menyebut, para pelaku belajar meretas website tersebut secara otodidak. Mereka meretas situs pemerintah dan berbagai situs lainnya.

“Ada yang belajar secara otodidak,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, Minggu (14/7/2024).

Syahduddi menjelaskan, para pelaku memiliki latar belakang sekolah kejuruan dan sarjana Teknik Informatika.

“Tidak ada pelajar. Rata-rata backgroundnya pendidikan SMA atau kejuruan, ada juga yang kuliah mendapat gelar S1 jurusan Teknik Informatika,” ujarnya.

Dia melanjutkan, para pelaku juga memiliki latar belakang yang sebelumnya pernah bekerja di beberapa pengelola situs judi online.


1 2
      
