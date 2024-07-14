Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bidik Tersangka Kasus Penyekapan Sadis Duren Sawit, Polisi Periksa Saksi Bertahap

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |11:05 WIB
Bidik Tersangka Kasus Penyekapan Sadis Duren Sawit, Polisi Periksa Saksi Bertahap
Polisi Masih Periksa Sejumlah Saksi Kasus Penyekapan/ist
A
A
A


JAKARTA- Seorang pemuda berinisial MRR (23) menjadi korban penyekapan selama tiga bulan di salah satu kafe di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Perkembangan penangana kasus penyekapan sadis tersebut masih sebatas pemeriksaan saksi.

"Ya updatenya masih berjalanlah pemeriksaan. Masih lidik," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Minggu (14/7/2024).

Namun demikian, Ade Ary tak merinci secara gamblang mengenai pihak-pihak yang sudah atau akan diperiksa dalam penanganan kasus tersebut.

Hanya disampaikan bila proses pemeriksaan terhadap saksi yang mengetahui terjadinya penyekapan itu dilakukan secara bertahap.

Proses pemeriksaan itupun agar penyelidik menemukan bukti kuat terkait telah terjadinya tindak pidana penyekapan atau merampas kemerdekaan seseorang. "Masih terus dilakukan pemeriksaan secara bertahap, klarifikasi," tutup mantan Kapolres Jakarta Selatan tersebut.

Diketahui, kasus dugaan penyekapan terhadap MRR itu ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur. Kasus itu didasari adanya utang piutang. Berawal dari MRR yang sempat meminjam sejumlah uang kepada H yang merupakan pihak terlapor.

Halaman:
1 2
      
