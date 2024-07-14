Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Dugaan Penyebab Kebakaran Hanguskan Asrama Polsek Balaraja

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |11:17 WIB
Ini Dugaan Penyebab Kebakaran Hanguskan Asrama Polsek Balaraja
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
TANGERANG - Kebakaran melanda asrama Polsek Balaraja, Polresta Tangerang di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Sabtu (13/7/2024) dini hari.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono mengungkapkan kebakaran itu diduga akibat adanya korsleting listrik.

“(Kebakaran) diduga karena arus pendek atau konsleting listrik,” kata Baktiar saat dihubungi, Minggu (14/7/2024).

Sebelumnya, Si Jago Merah menghanguskan seluruh bangunan asrama Polsek Balaraja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang mengerahkan empat unit armada pemadam kebakaran (damkar) ke lokasi untuk melakukan evakuasi setelah menerima informasi.

