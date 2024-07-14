Asrama Polsek Balaraja Hangus Terbakar, Tidak Ada Korban

TANGERANG - Kebakaran melanda asrama Polsek Balaraja, Polresta Tangerang di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Sabtu (13/7/2024) dini hari.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono memastikan bahwa tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran tersebut.

BACA JUGA: Ini Dugaan Penyebab Kebakaran Hanguskan Asrama Polsek Balaraja

“Tidak ada (korban jiwa),” kata Baktiar saat dihubungi Minggu (14/7/2024).

Lebih jauh, ia mengungkapkan kebakaran itu diduga akibat adanya korsleting listrik. “(Kebakaran) diduga karena arus pendek atau konsleting listrik,” pungkasnya.