HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Peserta Ikuti Gelaran Road to Tangsel Marathon 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |14:29 WIB
Ribuan Peserta Ikuti Gelaran Road to Tangsel Marathon 2024
Tangsel Marathon 2024 (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SETU - Gelaran Road to Tangsel Marathon 2024 terus berlanjut. Kali ini memasuki kecamatan Setu setelah Pondok Aren, Serpong, Pamulang, Ciputat Timur. Terlihat ribuan peserta begitu antusias dan telah memadati arena Road to Tangsel Marathon 2024 di Kecamatan Setu sejak subuh.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan yang melepas peserta menyampaikan apresiasi dan pujiannya atas antusiasme warga di Road to Tangsel Marathon 2024. Beliau mengatakan hampir semua gelaran Road to Tangsel Marathon 2024 diikuti ribuan warga.

"Alhamdulillah hari ini banyak sekali peserta yang hadir dari Setu dan Tangerang Selatan sekitarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta," ucap Pilar, pada Minggu (14/07/2024).

Dijelaskannya, Road to Tangsel Marathon 2024 sebagai rangkaian dan persiapan menuju event akbar berskala nasional yakni Tangsel Marathon 2024.

Ia menyebut, bahwa gelaran yang menyita perhatian nasional tersebut akan digelar di bulan Desember nantinya.

"Insyaallah Tangsel Marathon akan digelar Desember 2024 ini. Ada 7 ribu peserta, jadi jangan sampai terlewat hajat kita bersama. Setiap tahun event Tangsel Marathon selalu diselenggarakan. Insyaallah tahun ini kuota pesertanya kita tambah 7 ribu peserta," jelasnya.

