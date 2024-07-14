Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usut Kasus Pria Disiksa dan Disekap di Jaktim, Polisi Periksa 4 Saksi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |14:56 WIB
Usut Kasus Pria Disiksa dan Disekap di Jaktim, Polisi Periksa 4 Saksi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi sudah memintai keterangan dari empat saksi terkait kasus dugaan penyiksaan dan penyekapan yang dialami oleh seorang warga berinisial MRR di Jakarta Timur. MRR diduga dikeroyok oleh sekitar 30 orang.

"Masih periksa saksi-saksi. Empat saksi," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean, melalui pesan singkat pada Minggu (14/7).

Armunanto tak menyebut secara rinci identitas dari para saksi yang sudah dimintai keterangan. Namun, menurut dia, terlapor berinisial HR dipastikan belum dimintai keterangan oleh polisi.

"Terlapor belum diperiksa," ucap dia.

Sebelumnya, kasus dugaan penyekapan terhadap MRR itu ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur. Kasus itu didasari adanya utang piutang. Berawal dari MRR yang sempat meminjam sejumlah uang kepada H yang merupakan pihak terlapor.

"Jadi awalnya pelapor atau korban ini saudara MRRP, MRRP ini sekira bulan Oktober 2023 menggunakan uang milik saudara H," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177051/penyekapan-aFAj_large.jpg
Detik-Detik Menegangkan Pembebasan Korban Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155049/penyekapan-VhI7_large.jpg
Wanita Muda di Depok Diduga Disekap Oknum Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151183/4_orang_sekap_dan_perkosa_remaja_cantik_di_samarinda_korban_dibuat_mabuk-EZeq_large.jpg
Empat Orang Sekap dan Perkosa Remaja Cantik di Samarinda, Korban Dibuat Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/338/3080510/penampakan_pria_yang_sekap_anak_perempuan_di_pospol_pejaten_jaksel-MLIw_large.jpeg
Penampakan Pria yang Sekap Anak di Pospol Pejaten Berbaju Tahanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079647/penyekapan_bocah_di_pospol_pejaten-tuEn_large.png
Fakta Terbaru Kasus Anak Disekap Pria Bersajam di Pospol Pejaten Jaksel, Pelaku Teman Bisnis Ayah Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079588/ojol-82Yy_large.jpg
Duh! Ojol Sibuk Berebut Videokan Situasi Menegangkan Ayah Sekap Anak di Pospol Pejaten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement