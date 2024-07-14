Temukan Airsoft Gun saat Gerebek Markas Judi Online, Polisi: Buat Jaga-Jaga

JAKARTA - Polisi turut mengamankan sepucuk airsoft gun usai menggerebek markas sindikat judi online di salah satu unit apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

“Terkait dengan airsoft gun ini memang kemarin penyidik pada saat melakukan penggeledahan di apartemen tersebut menemukan airsoft gun di salah satu kamar yang digunakan oleh pelaku,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, Minggu (14/7/2024).

Berdasarkan keterangan pelaku, kata Syahduddi, airsoft gun tersebut disimpan untuk berjaga-jaga.

BACA JUGA: KPK Keluarkan Surat Edaran Larangan Pegawai dan Penyidik Main Judi Online dan Pinjol

“Memang pengakuan dari pelaku yang menggunakan airsoft gun itu digunakan hanya untuk membela diri, untuk berjaga-jaga dan tidak terkait dengan ketika yang bersangkutan kita amankan menggunakan airsoft gun tersebut,” ujar dia.

“Itu pun ditemukan di kamar pelaku yang terlibat di dalam aktivitas perjudian online tersebut,” sambung dia.

Syahduddi menyebutkan, para pelaku berhasil meretas 855 website yang di antaranya 500 website milik pemerintah daerah.

“Berdasarkan pengakuan para pelaku ini, ada kurang lebih sekitar 855 website yang berhasil diretas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan defacing dengan perincian 500 website milik instansi pemerintah daerah dengan URL .go.id dan 355 website dengan URL berupa ac.id,” kata Syahduddi, Jumat (12/7/2024).

BACA JUGA: Pelaku Judi Online di Jakbar Belajar Retas Situs Pemerintah Otodidak dan Lulusaan SMA

Syahduddi menjelaskan, untuk mengoptimalisasi kualitas tampilan website yang sudah di defacing, para pelaku melakukan Search Engine Optimazation (SEO).

“Diharapkan tampilan website tersebut muncul di halaman pertama mesin pencari Google. Ketika dia muncul di halaman pertama Google tersebut, maka itulah yang paling sering dicari oleh para pemain-pemain judi online,” ujarnya.