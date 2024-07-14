Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antisipasi Curanmor, Polisi Gencarkan Patroli di Kebayoran Baru

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |16:26 WIB
Antisipasi Curanmor, Polisi Gencarkan Patroli di Kebayoran Baru
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Kebayoran Baru menggencarkan patroli guna mengantisipasi pencurian sepeda motor (curanmor) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apalagi, terdapat 3 titik wilayah rawan di kawasan Kebayoran Baru.

"Dari 10 kelurahan itu, berbeda dengan data yang masuk, ada 3 kelurahan yang menonjol tentang pencurian bermotor," ujar Kanit Samapta Polsek Kebayoran Baru, AKP Agus S pada wartawan, Minggu (14/7/2024).

Menurutnya, tiga wilayah tersebut Gandaria Utara, Petogogan, dan Cipete lantaran wilayah tersebut termasuk padat hunian. Di samping itu, kondisi keamanan lingkungannya cukup kurang dibandingkan wilayah lainnya.

"Berbeda seperti di kawasan Senayan, Selong, yang mereka kalau parkir mungkin pada tempatnya dan ada sekuriti dan semacamnya," tuturnya.

Maka itu, kata dia, guna mengantisipasi potensi terjadinya kejahatan, khususnya pencurian sepeda motor (curanmor), polisi menggencarkan patroli wilayah.

Selain itu, polisi meminta masyarakat turut terlibat melakukan pengamanan setempat di lingkungannya lantaran wilayah Kebayoran Baru bisa zero curanmor ke depan.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248/james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824/maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171045/maling-t4RJ_large.jpg
Aksi Pencurian di Depan Gedung KPK, Motor Reporter iNews Media Group Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171026/pencurian-m9wW_large.jpg
Ditinggal Liputan, Motor Jurnalis iNews Media Group Hilang di Depan Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/338/3164880/maling-NujC_large.jpg
Terekam CCTV, Motor Anggota TNI Digondol Maling Saat Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/519/3160210/curanmor-nO48_large.jpg
Komplotan Curanmor Satu Keluarga Dibekuk, Sudah Beraksi di 17 Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement