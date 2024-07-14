Antisipasi Curanmor, Polisi Gencarkan Patroli di Kebayoran Baru

JAKARTA - Polsek Kebayoran Baru menggencarkan patroli guna mengantisipasi pencurian sepeda motor (curanmor) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apalagi, terdapat 3 titik wilayah rawan di kawasan Kebayoran Baru.

"Dari 10 kelurahan itu, berbeda dengan data yang masuk, ada 3 kelurahan yang menonjol tentang pencurian bermotor," ujar Kanit Samapta Polsek Kebayoran Baru, AKP Agus S pada wartawan, Minggu (14/7/2024).

Menurutnya, tiga wilayah tersebut Gandaria Utara, Petogogan, dan Cipete lantaran wilayah tersebut termasuk padat hunian. Di samping itu, kondisi keamanan lingkungannya cukup kurang dibandingkan wilayah lainnya.

"Berbeda seperti di kawasan Senayan, Selong, yang mereka kalau parkir mungkin pada tempatnya dan ada sekuriti dan semacamnya," tuturnya.

Maka itu, kata dia, guna mengantisipasi potensi terjadinya kejahatan, khususnya pencurian sepeda motor (curanmor), polisi menggencarkan patroli wilayah.

Selain itu, polisi meminta masyarakat turut terlibat melakukan pengamanan setempat di lingkungannya lantaran wilayah Kebayoran Baru bisa zero curanmor ke depan.

(Fakhrizal Fakhri )