Usai Viral Ngetem di Pinggir Jalan, Sejumlah Angkot di Jagakarsa Ditindak

JAKARTA - Setelah viral adanya sejumlah angkutan umum (angkot) yang mengetem di pinggiran Jalan Raya Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tepat di dekat Stasiun Lenteng Agung hingga membuat kendaraan kesulitan melintasi jalan tersebut.

Sudinhub Jaksel pun melakukan penertiban di lokasi. "Dasar penindakannya karena ngetem sembarangan di pinggir jalan. Ada 4 angkot yang dilakukan penindakan," ujar Kasatpel Perhubungan Kecamatan Jagakarsa, Agus Mujahidin saat dikonfirmasi, Minggu (14/7/2024).

Menurutnya, penindakan di kawasan tersebut dilakukan lantaran adanya aduan dari masyarakat tentang banyaknya angkot mengetem sembarangan. Alhasil, kendaraan tak bisa melintasi jalanan.

Dia menambahkan, penindakan pada kendaraan angkot yang parkir di bahu jalanan dilakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

Petugas pun bakal terus melakukan penindakan pada kendaraan yang berhenti sembarangan hingga membuat kemacetan.

Adapun viralnya angkot yang mengetem sembarangan itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @seputar_jaksel beberapa waktu lalu. Dalam video yang diunggah, seorang pengendara mobil hendak melaju ke arah Jalan Lenteng Agung Raya dari Jalan Moch Khafi II.