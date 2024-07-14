Polisi Bubarkan Tawuran di Matraman, Tiga Remaja Bawa Sajam Ditangkap

JAKARTA - Anggota Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi tawuran yang terjadi di Pisangan Baru Tengah, Matraman, Jakarta Timur. Tiga orang remaja beserta dua bilah senjata tajam diamankan.

"Ada tiga remaja diamankan, berikut dua senjata tajam, handphone dan sepeda motor" kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Timur Kompol Hendra dalam keterangannya, Minggu (14/7/2024).

BACA JUGA: Polisi Tangkap 7 Remaja Terlibat Tawuran di Condet Jakarta Timur

Hendra mengatakan mulanya tim patroli mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aksi tawuran. Tim patroli pun melakukan penyisiran dan mengamankan para pelajar berinisial HW (17), DAJP (21) dan MR (18).

Hendra mengatakan pihaknya akan terus melakukan patroli di daerah rawan untuk mencegah gangguan keamanan. Dia juga meminta peran aktif orang tua untuk mencegah hal tersebut.