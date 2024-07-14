Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bubarkan Tawuran di Matraman, Tiga Remaja Bawa Sajam Ditangkap

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |17:52 WIB
Polisi Bubarkan Tawuran di Matraman, Tiga Remaja Bawa Sajam Ditangkap
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Anggota Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi tawuran yang terjadi di Pisangan Baru Tengah, Matraman, Jakarta Timur. Tiga orang remaja beserta dua bilah senjata tajam diamankan.

"Ada tiga remaja diamankan, berikut dua senjata tajam, handphone dan sepeda motor" kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Timur Kompol Hendra dalam keterangannya, Minggu (14/7/2024).

Hendra mengatakan mulanya tim patroli mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aksi tawuran. Tim patroli pun melakukan penyisiran dan mengamankan para pelajar berinisial HW (17), DAJP (21) dan MR (18).

Hendra mengatakan pihaknya akan terus melakukan patroli di daerah rawan untuk mencegah gangguan keamanan. Dia juga meminta peran aktif orang tua untuk mencegah hal tersebut.

