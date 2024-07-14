Bos Kafe di Duren Sawit Bantah Ada Penyekapan, Korban Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA - Seorang pria Inisial MRR (23) melaporkan kasus penyekapan selama berbulan-bulan yang dialaminya di sebuah kafe Jalan Pendidikan Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Namun, hal ini dibantah oleh pemilik kafe Badai Ahtadera yang menyebut tidak ada penyekapan, penyiksaan dan pelecehan lainnya di cafe miliknya tersebut. Bahkan, MRR telah dilaporkan ke Polres Jakarta Timur terkait kasus dugaan penipuan.

Badai Ahtera mengatakan, Muhamad Rafif Rian alias MRR sudah berada disini sejak tahun lalu karena memiliki usaha tenant burger di lokasi kafe miliknya.

Keluarga kata dia, menitipkan MRR di kafe miliknya. “Karena keluarga khawatir bila MRR tinggal di rumah maka akan banyak orang yang mendatangi untuk meminta pertangungjawaban,” ujar Badai, Minggu (14/7/2024).

"Jadi tidak ada penyekapan maupun penyiksaan. Berita yang tersebar di sosial media itu semuanya hoax. Saya juga menjadi salah satu korban penipuan kasus jual-beli mobil oleh Muhamad Rafif Rian (MRR) tahun lalu, namun sudah saya maafkan,"lanjut Badai Ahtadera.

Pihak keluarga dikatakannya mengetahui bahwa MRR sudah diduga melakukan penipuan sejak beberapa tahun lalu, MRR sering menjual mobil rental tanpa sepengetahuan pemilik rental.

“Pihak Keluarga diketahui sering menjenguk anaknya yang di titipkan di cafe untuk menghindari pertanggung jawaban dari para korban,” ungkapnya.

Badai mengungkapkan, total kerugian yang dialami korban mencapai hingga miliaran rupiah. Saat ini korban penipuan dari MRR sudah mencapai 8 orang.

Aksi praktik dugaan penipuan jual beli mobil yang dilakukan MRR sudah dilakukan sejak beberapa tahun kebelakang. Hal tersebut disampaikan juga oleh salah satu korban bernama Hafiz Reza Adrian dan juga korban dari penipuan MRR

"Jadi tidak ada yang namanya penyekapan maupun penyiksaan. Saya juga korban kasus Penipuan MRR, saat ini saya sudah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Muhamad Rafif Rian ke Mapolres Jakarta Timur," ujar Hafiz Reza Adrian salah satu korban penipuan MRR.