JAKARTA - Seorang pria yang belum diketahui identitasnya tewas di perlintasan kereta Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu (14/7/2024) siang tadi.
Korban disebut-sebut tewas bunuh diri dengan menabrakan diri ke kereta.
Informasi tersebut salah satunya disampaikan oleh akun Instagram @kabarbintaro pada Minggu (14/7/2024) siang tadi. Terdapat jasad seorang pria yang tergeletak di tengah-tengah diantara dua jalur rel kereta.
Adapun lokasinya di dekat perlintasan Tanah Kusir, yang mana dekat dengan jembatan kereta. Pria yang belum diketahui identitasnya itu disebut-sebut melakukan aksi bunuh diri dengan menabrakan dirinya ke kereta yang melintas.