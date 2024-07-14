Viral, Pria Ditemukan Tewas di Perlintasan Kereta Tanah Kusir

JAKARTA - Seorang pria yang belum diketahui identitasnya tewas di perlintasan kereta Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu (14/7/2024) siang tadi.

Korban disebut-sebut tewas bunuh diri dengan menabrakan diri ke kereta.

Informasi tersebut salah satunya disampaikan oleh akun Instagram @kabarbintaro pada Minggu (14/7/2024) siang tadi. Terdapat jasad seorang pria yang tergeletak di tengah-tengah diantara dua jalur rel kereta.

Adapun lokasinya di dekat perlintasan Tanah Kusir, yang mana dekat dengan jembatan kereta. Pria yang belum diketahui identitasnya itu disebut-sebut melakukan aksi bunuh diri dengan menabrakan dirinya ke kereta yang melintas.