HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral, Pria Ditemukan Tewas di Perlintasan Kereta Tanah Kusir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |19:03 WIB
Viral, Pria Ditemukan Tewas di Perlintasan Kereta Tanah Kusir
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria yang belum diketahui identitasnya tewas di perlintasan kereta Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu (14/7/2024) siang tadi.

Korban disebut-sebut tewas bunuh diri dengan menabrakan diri ke kereta.

Informasi tersebut salah satunya disampaikan oleh akun Instagram @kabarbintaro pada Minggu (14/7/2024) siang tadi. Terdapat jasad seorang pria yang tergeletak di tengah-tengah diantara dua jalur rel kereta.

Adapun lokasinya di dekat perlintasan Tanah Kusir, yang mana dekat dengan jembatan kereta. Pria yang belum diketahui identitasnya itu disebut-sebut melakukan aksi bunuh diri dengan menabrakan dirinya ke kereta yang melintas.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
