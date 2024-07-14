Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Patuh Jaya Besok, Polda Metro Terjunkan 2.938 Personel Gabungan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |19:32 WIB
Operasi Patuh Jaya Besok, Polda Metro Terjunkan 2.938 Personel Gabungan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menerjunkan 2.938 personel dalam gelaran Operasi Patuh Jaya 2024 yang akan dimulai digelar pada Senin 15 Juli 2024.

"Jumlah total personel gabungan Operasi Patuh Jaya 2.938," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman dalam keterangannya, Minggu (14/7/2024).

Jumlah personel uang terlibat dalam Operasi Patuh Jaya tersebut di antanya TNI, Polri dan Dishub. Sebelum melakukan operasi semua personel akan melakukan apel di lapangan Presisi Polda Metro Jaya pada pukul 06.00 WIB dan 13.30 WIB.

"Untuk personel jajaran di wilayah apel dilakukan di Polres masing-masing selanjutnya menuju target operasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi mengungkap, terdapat 14 pelanggaran yang menjadi priotas penindakan pada operasi tersebut.

"Iya betul (Korlantas Polri dan Polda jajaran akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2024)," kata Eddy saat dikonfirmasi, Sabtu (13/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/338/3155531/etle-SXIV_large.jpg
Hari Pertama Operasi Patuh Jaya: 1.920 Pelanggar Lalin Terjaring Tilang ETLE, Didominasi Pemotor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155288/helm_proyek-pjsa_large.jpg
Duh! Gelar Operasi Patuh, Polisi Temukan Pemotor Pakai Helm Proyek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155145/polda-qUaN_large.jpg
Ini Sasaran Operasi Patuh Jaya 2025 di Wilayah Hukum Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155110/kapolda-xlrc_large.jpg
Kapolda Metro: Jangan Bertoleransi dengan Praktik Pelat Nomor Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155107/polri-BZSa_large.jpg
Gelar Operasi Patuh Jaya, Kapolda Metro: Disiplinkan Masyarakat saat Berkendara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3155028/polri-hP6p_large.jpg
Dimulai Besok, Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh Selama 14 Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement