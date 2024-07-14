Operasi Patuh Jaya Besok, Polda Metro Terjunkan 2.938 Personel Gabungan

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menerjunkan 2.938 personel dalam gelaran Operasi Patuh Jaya 2024 yang akan dimulai digelar pada Senin 15 Juli 2024.

"Jumlah total personel gabungan Operasi Patuh Jaya 2.938," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman dalam keterangannya, Minggu (14/7/2024).

Jumlah personel uang terlibat dalam Operasi Patuh Jaya tersebut di antanya TNI, Polri dan Dishub. Sebelum melakukan operasi semua personel akan melakukan apel di lapangan Presisi Polda Metro Jaya pada pukul 06.00 WIB dan 13.30 WIB.

"Untuk personel jajaran di wilayah apel dilakukan di Polres masing-masing selanjutnya menuju target operasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi mengungkap, terdapat 14 pelanggaran yang menjadi priotas penindakan pada operasi tersebut.

"Iya betul (Korlantas Polri dan Polda jajaran akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2024)," kata Eddy saat dikonfirmasi, Sabtu (13/7/2024).