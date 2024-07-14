Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bubarkan Tawuran di Duren Sawit, Polisi Dibacok Pelaku

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |19:39 WIB
Bubarkan Tawuran di Duren Sawit, Polisi Dibacok Pelaku
Polisi dibacok saat bubarkan tawuran di Duren Sawit Jaktim (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kanit Turjawali Iptu Rano Mardani menjadi korban pembacokan oleh pelaku tawuran saat tengah membubarkan aksi tawuran yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai Jalan Pertanian, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (14/07/2024) dini hari.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipary menjelaskan bahwa akibat sabetan senjata tajam oleh salah satu pelaku tawuran tersebut, Iptu Rano Mardani mengalami luka bacok pada bagian lengan tangan dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit.

"Kanit Turjawali langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan tindakan medis," kata Nicolas, Minggu (14/7/2024).

Lebih jauh peristiwa tersebut bermula saat Tim Patroli Perintis Presisi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya tawuran warga di Jalan I Gusti Ngurah Rai atau Jalan Pertanian.

Setibanya di lokasi, Kanit Turjawali Iptu Rano Mardani dan Tim Patroli Perintis Presisi berupaya mebubarkan aksi tawuran itu. Namun bukannya membubarkan diri, salah satu pelaku tawuran memberikan perlawan.

"Kanit Turjawali Iptu Rano Mardani terkena serangan benda tajam di pergelangan tangan dari salah satu pelaku aksi tawuran," ungkap Kapolres.

Halaman:
1 2
      
