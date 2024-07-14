Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Lerai Tawuran, Pemuda di Kemayoran Jakpus Kena Bacok sampai Terkapar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |20:08 WIB
Hendak Lerai Tawuran, Pemuda di Kemayoran Jakpus Kena Bacok sampai Terkapar
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pria berinisial SBH (20) di Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami luka di bagian kepala dan lengan setelah menjadi korban pembacokan saat hendak melerai aksi tawuran Sabtu 13 Juli 2024 dini hari.

“Korban mengalami luka bacok di bagian kepala belakang dan lengan kiri,” kata Kasi Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite Minggu (14/7/2024).

Ia menuturkan, aksi tawuran pecah di antara kedua kelompok di wilayah Sunter yang berbatasan dengan Kemayoran.

Dia mengungkapkan bahwa saat itu salah satu kelompok lari ke wilayah Kemayoran dan dikejar oleh kelompok lain. Kemudian, warga sekitar, termasuk korban, mencoba melerai tawuran yang terjadi.

Namun, saat itulah pelaku gelap mata tak terima dilerai hingga membacok korban. “Kelompok Pasar Kaget lari ke seberang Jalan Inspeksi Sumur Batu, Kemayoran dikejar pelaku AF, dicegah korban. Namun pelaku marah dengan korban, kemudian korban dibacok,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement