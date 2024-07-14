Hendak Lerai Tawuran, Pemuda di Kemayoran Jakpus Kena Bacok sampai Terkapar

JAKARTA - Pria berinisial SBH (20) di Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami luka di bagian kepala dan lengan setelah menjadi korban pembacokan saat hendak melerai aksi tawuran Sabtu 13 Juli 2024 dini hari.

“Korban mengalami luka bacok di bagian kepala belakang dan lengan kiri,” kata Kasi Humas Polsek Kemayoran, Bripka Ricky Sihite Minggu (14/7/2024).

Ia menuturkan, aksi tawuran pecah di antara kedua kelompok di wilayah Sunter yang berbatasan dengan Kemayoran.

Dia mengungkapkan bahwa saat itu salah satu kelompok lari ke wilayah Kemayoran dan dikejar oleh kelompok lain. Kemudian, warga sekitar, termasuk korban, mencoba melerai tawuran yang terjadi.

Namun, saat itulah pelaku gelap mata tak terima dilerai hingga membacok korban. “Kelompok Pasar Kaget lari ke seberang Jalan Inspeksi Sumur Batu, Kemayoran dikejar pelaku AF, dicegah korban. Namun pelaku marah dengan korban, kemudian korban dibacok,” ujarnya.