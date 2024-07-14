Pejalan Kaki Tewas Tertemper Kereta, Warga Diminta Tak Beraktifitas di Sekitar Jalur Rel

JAKARTA - Seorang pejalan kaki yang belum diketahui identitasnya tewas tertemper kereta commuter line tujuan Rangkasbitung, Minggu (14/7/2024), sekira pukul 12.00 WIB.

Pejalan tersebut tertemper atau tertabrak commuter line di perlintasan antara Stasiun Kebayoran - Pondok Ranji, tepatnya daerah Tanah Kusir.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan, kejadian tersebut mengakibatkan commuter line yang mengarah ke Rangkasbitung sempat terhenti selama 10 menit. Setelah diperiksa dan dinyatakan aman, kata Joni, keberangkatan kereta kemudian dilanjutkan kembali.

"Petugas Masinis juga berkoordinasi dengan pengendali perjalanan kereta api terpusat untuk melaporkan kejadian tersebut dan meneruskan ke pihak stasiun guna dilakukan tindak lanjut untuk penanganannya," ungkap Joni melalui keterangan resminya, Minggu (14/7/2024).

Lebih lanjut, dibeberkan Joni, petugas dari Stasiun Kebayoran lantas menuju ke lokasi temperan dan berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya. Kemudian, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan.