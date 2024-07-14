Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pejalan Kaki Tewas Tertemper Kereta, Warga Diminta Tak Beraktifitas di Sekitar Jalur Rel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |20:43 WIB
Pejalan Kaki Tewas Tertemper Kereta, Warga Diminta Tak Beraktifitas di Sekitar Jalur Rel
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pejalan kaki yang belum diketahui identitasnya tewas tertemper kereta commuter line tujuan Rangkasbitung, Minggu (14/7/2024), sekira pukul 12.00 WIB.

Pejalan tersebut tertemper atau tertabrak commuter line di perlintasan antara Stasiun Kebayoran - Pondok Ranji, tepatnya daerah Tanah Kusir.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengatakan, kejadian tersebut mengakibatkan commuter line yang mengarah ke Rangkasbitung sempat terhenti selama 10 menit. Setelah diperiksa dan dinyatakan aman, kata Joni, keberangkatan kereta kemudian dilanjutkan kembali.

"Petugas Masinis juga berkoordinasi dengan pengendali perjalanan kereta api terpusat untuk melaporkan kejadian tersebut dan meneruskan ke pihak stasiun guna dilakukan tindak lanjut untuk penanganannya," ungkap Joni melalui keterangan resminya, Minggu (14/7/2024).

Lebih lanjut, dibeberkan Joni, petugas dari Stasiun Kebayoran lantas menuju ke lokasi temperan dan berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya. Kemudian, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174536/kereta-l2jf_large.jpg
Hari ini Kereta Jarak Jauh Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172958/viral-LYku_large.jpg
Sejarah Panjang di Balik Peringatan Hari Kereta Api Nasional 28 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166470/stasiun-Hdup_large.jpg
Imbas Demo di Sekitar Stasiun Pasar Senen, KAI Rekayasa Operasional Kereta Jarak Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/510/3153489/dua_penumpang_kereta_sancaka_jadi_korban_kaca_pecah_wajah_penuh_luka-bwc2_large.jpg
Dua Penumpang Kereta Sancaka Jadi Korban Kaca Pecah, Wajah Penuh Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/337/3151609/kereta-gS6b_large.jpg
Ada Peringatan Hari Bhayangkara, KA Jarak Jauh Dialihkan dari Gambir ke Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/608/3151532/polsuska_tangkap_maling_rel_kereta_senilai_rp47_juta_di_asahan-oFkM_large.jpg
Polsuska Tangkap Maling Rel Kereta Senilai Rp47 Juta di Asahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement