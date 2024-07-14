Polisi Dalami Sindikat Judi Online Lain yang Retas Situs Pemerintah

JAKARTA - Polisi mengusut sindikat judi online lainnya usai menggerebek sindikat judi online yang bermarkas di salah satu unit di Apartemen kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

“Ada indikasi kelompok lain bermain. Memang ketika kita tanya, apakah situs ini mereka yang retas, mereka mengatakan bukan kita,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, Minggu (14/7/2024).

Syahduddi menegaskan bahwa pihaknya bakal turut mendalami kelompok lain yang diduga terlibat dalam perbuatan jahat tersebut.

BACA JUGA: KPK Keluarkan Surat Edaran Larangan Pegawai dan Penyidik Main Judi Online dan Pinjol

"Ada juga yang mengatakan bukan kita (pelaku) dan ada juga potensi kelompok-kelompok lain yang belum terungkap yang juga melakukan modus operandi yang sama,” jelasnya.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi menyebutkan, para pelaku berhasil meretas 855 website yang di antaranya 500 website milik pemerintah daerah.

“Berdasarkan pengakuan para pelaku ini, ada kurang lebih sekitar 855 website yang berhasil diretas oleh para pelaku dan dilakukan tindakan defacing dengan perincian 500 website milik instansi pemerintah daerah dengan URL.go.id dan 355 website dengan URL berupa ac.id,” kata Syahduddi, Jumat (12/7/2024).