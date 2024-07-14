Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Raup Rp170 Miliar, Sindikat Judi Online Jakbar Manfaatkan SEO

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |22:36 WIB

Markas judi online di apartemen kawasan Jakarta Barat (Foto: Ist)
JAKARTA - Sindikat judi online peretas situs pemerintah dan akademik di Jakarta Barat meraup Rp170 miliar dalam 3 bulan beroperasi. Polisi menyebut sindikat tersebut manfaatkan search engine optimization (SEO) untuk memaksimalkan pemasaran.

"Para pelaku melakukan yang dinamakan dengan SEO atau search engine optimization, sehingga dengan dilakukan SEO ini, diharapkan tampilan website tersebut muncul di halaman pertama mesin pencari Google," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi, Minggu (14/7/2024).

Sehingga website yang diretas tersebut muncul paling atas untuk para pemain memainkan judi online. Setelahnya, mereka menyewakan alamat situs tersebut kepada sindikat lain di negara Kamboja. 

"Ketika itu sudah berhasil dilakukan, maka para pelaku ini tinggal menyewakan alamat situs tersebut kepada para pemain judi online yang ada di negara Kamboja. Dari hasil penyewaan tersebut, nilainya bervariasi, tergantung dari pada seberapa banyak situs tersebut dikunjungi ataupun dimainkan oleh para pemain judi online. Kisarannya antara Rp3 juta - Rp20 juta per harinya per situs yang disewakan," ujarnya.

Polisi juga mencatat dalam waktu tiga bulan nilai transaksi Rp170 miliar. "Ditemukan beberapa rekening yang berada di negara Kamboja, dengan jumlah perputaran uang sebanyak kurang lebih Rp170 miliar," pungkasnya. 

Hingga kini, enam orang operator judi online FAF (26), AE (39), YGP (20), FH (21), GF (21), dan FAP (19) sudah ditangkap. Sementara satu orang berinisial MHP (41) diduga pemilik rekening untuk menampung duit judi online juga sudah diringkus. Mereka sudah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan.

