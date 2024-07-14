Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Pakai Senapan Angin, Belasan Orang Ditangkap di Jaktim

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |23:01 WIB
Tawuran Pakai Senapan Angin, Belasan Orang Ditangkap di Jaktim
Polisi amankan pelaku tawuran di Jakarta Timur (Foto: Irfan Maruf)
JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur menangkap belasan pelaku tawuran di Cipayung, Jakarta Timur yang membawa senjata senapan dan senjata tajam, Minggu (14/7/2024).

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly menjelaskan, para pelaku tawuran yang berhasil diamankan yakni AF (19), MZA (17), RP (23), MR (15), HS (17), MS (17), WS (21), AA (20), A (18), RS (17), dan AS, (21).

"Dari tangan para pelaku tawuran diamankan sejumlah barang bukti," kata Nicolas, Minggu.

Nicolas mengungkapkan, sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan berupa tiga senjata tajam jenis celurit, senjata tajam jenis corbek, senapan angin, handphone dan sepeda motor untuk dilakukan tawuran. 

Para pelaku yang selalu meresahkan masyarakat itu diamankan Tim Patroli Perintis Presisi Polres Jakarta Timur hendak saat melakukan tawuran di Jalan Pintu TMII Pintu 2. Selanjutnya, tim tersebut menyerahkan sekelompok pemuda itu ke Polsek Makasar.

"Atas perbuatannya itu, kini 11 pelaku tawuran tersebut, diamankan di Mapolsek Makasar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
