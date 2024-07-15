Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Berakhir Hari Ini, Masih Sepi Peminat?

JAKARTA - Masa pendaftaran calon pimpinan (Capim) dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuka hingga Senin 15 Juli 2024. Pendaftaran sendiri akan ditutup pada pukul 12 malam.

"Jam 12 malam (penutupan pendaftaran)," kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh, Minggu (14/7/2024).

Sementara itu, ia mengungkap data terbaru jumlah pendaftar. Dari data terbaru, terlihat penambahan dibanding hari sebelumnya.

"Pimpinan 160, Dewas 121," kata Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh saat dihubungi wartawan, Minggu.

Ia menjelaskan, data tersebut per Minggu, 14 Juli pukul 11.18 WIB. Dalam kurun waktu tersebut, total sudah terdapat 765 akun yang melakukan registrasi.