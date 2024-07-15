Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Donald Trump Ditembak, DPR: Kekerasan Politik Tak Miliki Tempat di Masyarakat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |06:01 WIB
Donald Trump Ditembak, DPR: Kekerasan Politik Tak Miliki Tempat di Masyarakat
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid mengecam dan mengutuk keras kejadian penembakan terhadap Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Insiden itu terjadi saat Trump sedang berkampanye di Pennsylvania, Minggu 14 Juli 2024 waktu setempat.

Meutya menegaskan, bahwa politik kekerasan dalam bentuk apapun tidak memliki ruang di mana pun. Dia juga menyebut, kekerasan yang mengancam demokrasi harus dilawan.

“Kekerasan politik dalam bentuk apapun tidak memiliki tempat di masyarakat kita. Kita harus berani melawan segala bentuk kekerasan yang mengancam demokrasi,” katanya dalam keterangannya, dikutip Senin (15/7/2024).

