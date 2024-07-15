Donald Trump Ditembak, DPR: Kekerasan Politik Tak Miliki Tempat di Masyarakat

JAKARTA - Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid mengecam dan mengutuk keras kejadian penembakan terhadap Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Insiden itu terjadi saat Trump sedang berkampanye di Pennsylvania, Minggu 14 Juli 2024 waktu setempat.

Meutya menegaskan, bahwa politik kekerasan dalam bentuk apapun tidak memliki ruang di mana pun. Dia juga menyebut, kekerasan yang mengancam demokrasi harus dilawan.

“Kekerasan politik dalam bentuk apapun tidak memiliki tempat di masyarakat kita. Kita harus berani melawan segala bentuk kekerasan yang mengancam demokrasi,” katanya dalam keterangannya, dikutip Senin (15/7/2024).