Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Lembata NTT

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (15/7/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 01.44 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 68 Km dari Tenggara Lembata, NTT. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 82 kilometer.

"#Gempa Mag:4.3, 15-Jul-2024 01:44:04WIB, Lok:9.08LS, 123.59BT (68 km Tenggara LEMBATA-NTT), Kedlmn:82 Km," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Lembata diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )