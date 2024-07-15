Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pecahnya Kerajaan Singasari Usai Raja Pertamanya Tewas Dibunuh Anak Tiri

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |05:32 WIB
Pecahnya Kerajaan Singasari Usai Raja Pertamanya Tewas Dibunuh Anak Tiri
Illustrasi Kerajaan (foto: dok Okezone)
TEWASNYA Ken Arok pendiri dan raja pertama di Kerajaan Singasari membuat kerajaan mengalami huru-hara. Padahal Singasari yang saat itu masih bernama Tumapel, baru saja didirikan oleh Ken Arok usai lepas dari kekuasaan Kerajaan Kediri.

Penusukan Ken Arok oleh anak tirinya, yang tak lain adalah anak dari istrinya Ken Dedes dengan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel ketika masa Kediri. Pertumpahan darah di awal Singasari ini memang berdampak panjang.

Ketika Ken Arok bertahta, Tumapel yang memiliki ibu kota di Kutaraja sebagaimana tercantum pada Kakawin Nagarakretagama. Sementara Kediri yang kala itu bernama Daha menjadi kota kedua di wilayah Tumapel atau Kerajaan Singasari.

Sejarawan Prof. Slamet Muljana pada bukunya "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit", menyebut Mahisa Wunga Teleng yang merupakan putra Ken Arok pernikahannya dengan Ken Dedes. Namanya muncul di Prasasti Mula Malurung yang konon juga memiliki nama Bhatara Parameswara.

Ken Arok sendiri menunjuk Mahisa Wunga Teleng sebagai raja di Kediri yang merupakan bawahan dari Tumapel. Konon penunjukan ini membuat Anusapati iri hati pada Mahisa Wunga Teleng, mengingat ada perlakuan berbeda antara dirinya dengan Mahisa Wunga Teleng.

Berita Terkait
Perlawanan Rakyat dan Laskar Ken Arok Mengguncang Tumapel
Upah Emas hingga Pengkhianatan, Perjanjian Gelap Ken Arok dan Mpu Gandring
Ken Arok dan Runtuhnya Kediri: Ketika Arogansi Raja Menjadi Titik Balik Sejarah
Kisah Raja Kediri Bak Firaus Minta Pemuka Agama dan Rakyatnya Menyembahnya Berujung Petaka
Rayuan Politik Ken Arok, Menarik Kaum Brahmana untuk Pisahkan Tumapel dari Kediri
Mengenal Ritual Dua Tantra yang Bikin Raja Singasari Tewas saat Pesta Miras 
