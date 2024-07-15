Mengapa Situs Judi Online Sarangnya di Kamboja? Ini Penyebabnya

JAKARTA - Mengapa situs judi online sarangnya di Kamboja? Ini penyebabnya yang jarang orang tahu. Lantaran, Pemerintah tersebut banyak menemukan judi online marak di Kamboja.

Sehingga, Pemerintah tersebut akhirnya membuat aturan mengenai judi online yang marak di negaranya. Padahal, Kamboja terkenal dengan banyaknya judi online bahkan sarangnya.

Lantas, mengapa situs judi online sarangnya di Kamboja? Ini penyebabnya yakni untuk mendukung pariwisata nasionalnya.

Sebab negara ini dahulunya adalah pendukung terbesar pengalihan sektor pariwisata Kamboja kepada pengunjung Tiongkok yang datang untuk berjudi.

Mereka mengorbankan pasar wisata tradisional para backpacker barat dan ingin membuat replika seperti Makau di Asia Tenggara.

Hingga, Pemerintah mengatakan bahwa perjudian online dapat dicurangi oleh operator, dan mereka yang kehilangan uangnya diancam, dan terkadang diserang, untuk membayar utangnya.

“Beberapa pelaku kejahatan luar negeri berlindung dalam bentuk perjudian ini untuk menipu dan memeras korban, baik di dalam maupun luar negeri, yang berdampak pada keamanan, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat,” demikian arahan pemerintah.

Seorang juru bicara Departemen Umum Imigrasi bahkan mengklaim bahwa pelarangan perjudian online “akan membantu mengurangi jumlah kejahatan karena beberapa warga negara Tiongkok terlibat dalam kejahatan seperti penculikan dan pemerasan uang.”