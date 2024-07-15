Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini di Istana Bogor

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |10:14 WIB
Presiden Jokowi Terima Kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini di Istana Bogor
Presiden Jokowi dan PM Papua Nugini James Marape di Istana Bogor (foto: dok Biro Pers)
A
A
A

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Bogor, Senin (15/7/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, James Marape tiba sekira pukul 10.00 WIB. Terlihat James Marape mengenakan setelan jas berwarna hitam. Sedangkan Presiden Jokowi terlihat menggunakan setelan jas berwarna biru dongker.

Selanjutnya, Presiden Jokowi dan PM Papua Nugini memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir pada pertemuan kunjungan kerja tersebut.

Adapun delegasi Indonesia yang hadir yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mendikbud Nadiem Makarim, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Setelah memperkenalkan masing-masing delegasi, Presiden Jokowi kemudian mengajak James untuk berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai.

Setelah itu, kedua pimpinan negara bersama rombongan memasuki ruangan untuk berbincang sejenak.

(Awaludin)

      
